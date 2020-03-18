Израиль закрыл въезд для иностранцев

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израиль с 18 марта закрыл въезд на свою территорию для иностранных граждан в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Управление по вопросам населения и миграции страны.

"В соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения с сегодняшнего дня (18 марта) иностранным гражданам не будет разрешен въезд в Израиль, даже если у них есть возможность пройти карантин в изоляции. Было решено, что иностранные граждане, которые не являются гражданами или жителями Израиля, не будут допускаться на территорию государства. Решение вступает в силу с момента публикации", - говорится в сообщении.

По данным Минздрава Израиля, число заразившихся коронавирусом в стране возросло до 433. Состояние шести заболевших оценивается как тяжелое, 11 человек выздоровели, летальных исходов не зарегистрировано.

По информации Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс., свыше 8 тыс. человек умерли.-0-