Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские истребители нанесли удар по сектору Газа, сообщают РИА Новости.
Как отмечается, израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, перехватив около 60 из них.
Израильские войска атаковали более 20 целей в секторе Газа.
Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.
Большинство снарядов падает на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны есть семеро раненых.
В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 20 объектов боевиков в секторе Газа, где, по данным местных медиков, погибли три человека.-0-
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