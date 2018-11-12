Израильская авиация нанесла удар по сектору Газа

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Израильские истребители нанесли удар по сектору Газа, сообщают РИА Новости.

Как отмечается, израильские военные засекли около 200 пусков ракет и мин из сектора Газа, перехватив около 60 из них.

Израильские войска атаковали более 20 целей в секторе Газа.

Сирены воздушной тревоги продолжают звучать по всему югу страны, предупреждая жителей о продолжении палестинских обстрелов.

Большинство снарядов падает на приграничных пустырях, однако, по данным местных экстренных служб, несколько ракет попали в дома в Сдероте, Ашкелоне и Нетивоте. С израильской стороны есть семеро раненых.

В ответ на обстрелы израильские военные атаковали с земли и воздуха свыше 20 объектов боевиков в секторе Газа, где, по данным местных медиков, погибли три человека.-0-