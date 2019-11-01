Израильские дипмиссии за границей возобновляют работу 1 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все израильские дипмиссии, начавшие забастовку 30 октября, возобновляют работу 1 ноября. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель МИД Израиля Ницар Амер.

"Дипмиссии возобновляют работу 1 ноября", - сказал он.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства Израиля пояснили, что 31 октября израильский суд по трудовым конфликтам издал временный запрет на продолжение начавшейся 30 октября забастовки в посольствах и консульствах. Постановление будет действовать 25 дней, в течение которых МИД и Министерство финансов Израиля должны урегулировать существующие разногласия.

30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты все 103 израильских диппредставительства по всему миру, включая посольство в Беларуси.

Ранее на сайте МИД Израиля было опубликовано уведомление о том, что все посольства и консульства еврейского государства приостановили работу в связи с забастовкой, вызванной конфликтом дипведомства с министерством финансов страны. В МИД тогда отметили, что Минфин не оставил дипломатам другого выбора, и выразили надежду на урегулирование конфликта в ближайшее время.-0-

Посольство Израиля в Минске возобновило работу Как сообщалось, 30 и 31 октября из-за трудового конфликта были закрыты 103 израильских дипломатических представительства по всему миру, в том числе в Беларуси. Все они возобновляют работу 1 ноября.