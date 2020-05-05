Израильские ученые выделили антитела, способные нейтрализовать коронавирус

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Израильского института биологических исследований получили антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2, что может быть использовано для создания лекарства для инфицированных пациентов. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны Израиля от имени расположенного в городе Нес-Циона закрытого правительственного института, сообщает ТАСС.

"В последние два дня Израильский институт биологических исследований совершил революционный научный прорыв, выделив антитела, способные нейтрализовать коронавирус SARS-CoV-2", - говорится в сообщении пресс-службы. Это "моноклональные антитела", "содержащие исключительно низкую долю вредных белков", отметили в пресс-службе, добавив, что "институт продемонстрировал способность антител к нейтрализации коронавируса".

В Минобороны подчеркнули, что научный прорыв "имеет потенциал для развития в сторону создания лекарства для пациентов с коронавирусом, но не вакцины для широкого применения". Речь идет о "важной вехе, за которой последует серия сложных испытаний, а также процесс утверждения в регулирующих инстанциях", что "может занять несколько месяцев", заметили в пресс-службе.

В Минобороны сообщили, что Израильский институт биологических исследований "в настоящий момент получает патент на свою разработку", после чего он "свяжется с международными производителями" для изготовления антител в коммерческих масштабах.-0-