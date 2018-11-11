Израильские ВВС нанесли серию ударов по югу сектора Газа

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Израильская боевая авиация нанесла в воскресенье вечером серию ударов по сектору Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал Samaa News.

Согласно его данным, по меньшей мере семь ракет были выпущены с вертолетов по целям в районе города Хан-Юнис на юге анклава. Издание также утверждает, что в результате налетов есть погибшие и раненые, однако их число пока не известно.

Между тем агентство Maan передает, что к настоящему моменту известно как минимум о двух пострадавших. Что именно было целью воздушных атак, не уточняется.-0-