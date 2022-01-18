Извержение подводного вулкана в Тихом океане вызвало разлив нефти в Перу

Скриншот из видео Associated Press

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У побережья перуанского города Вентанилья во время разгрузки танкера Mare Doricum произошел разлив нефти, вызванный извержением подводного вулкана у берегов Королевства Тонга. Об этом сообщает Euronews. Извержение подводного вулкана в Тихом океане признали "взрывом тысячелетия" В Национальном институте гражданской обороны заявили, что разлив произошел из-за сильного волнения на море в результате извержения подводного вулкана. Жители прибрежного перуанского города Вентанилья помогают спасателям собирать нефть. По той же причине по меньшей мере 80 портов Перу временно прекратили работу. Населению рекомендовали избегать посещения прибрежной полосы, а рыбакам рекомендовали не выходить в море. 15 января стало известно, что две женщины утонули во время сильного волнения на море на одном из перуанских пляжей. Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января сильный взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной ряда небольших цунами, в результате которых сильно пострадала расположенная на северном берегу столица островного государства, а также часть курортов и населенных пунктов на западе острова.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!