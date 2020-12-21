Извержение вулкана Килауэа началось на Гавайях

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21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гавайских островах началось извержение вулкана Килауэа, сообщается на сайте Геологической службы США.
Высота фонтанов лавы достигает 50 м. Уровень опасности в связи с извержением поднят до максимального - красного.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в районе вулкана также произошло землетрясение магнитудой 4,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 9 км.
Килауэа - самый молодой из наземных гавайских вулканов и один из самых активных действующих вулканов на Земле. Его высота над уровнем моря составляет 1247 м.-0-