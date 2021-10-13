Извержение вулкана на Канарах: эвакуировали еще 700 человек

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13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 700 человек были эвакуированы за сутки в связи с увеличением активности вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма, сообщает Reuters. Вчера на острове зафиксировали 64 сейсмических толчка, при этом вулканическая лава начала продвигаться к новым населенным пунктам. Аэропорт Ла-Пальма оставался открытым, но 11 рейсов были отменены, а часть других отложена. 11 октября потоки лавы разрушили цементный завод в промышленной зоне, в результате чего около 3,5 тыс. человек временно не могли покинуть свои дома из-за облака дыма. Ранее сообщалось, что новые потоки лавы, которые высвободились при обрушении северной части кратера вулкана на острове Пальма, несут с собой огромные обломки горной породы. Власти заявили, что лава от извержения, начавшегося 19 сентября, опустошила в общей сложности почти 600 га земли. По данным Канарского вулканического института, за три недели с начала извержения вулкана потоки лавы разрушили 1186 зданий и вынудили эвакуировать около 6,7 тыс. человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!