19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.

Reuters приводит информацию Министерства обороны Испании: военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова. Около 40 человек, а также домашний скот были перевезены в безопасное место.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупредил о приближающемся стихийном бедствии. В последнее время на острове Пальма усилилась сейсмическая активность, были зафиксированы сотни землетрясений.-0-