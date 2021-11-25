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25 ноября 2021, 10:52

Известная активистка обвинила пограничников и полицейских Польши в преступлении против человечности

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25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация с беженцами на польской границе квалифицируется как преступление против человечности. Об этом заявила легенда польской "Солидарности", бывшая подпольщица Данута Куронь, сообщает Gazeta Wyborcza.

По ее словам, исполнителями политики польского государства в отношении беженцев являются офицеры пограничной службы. Их поддерживают различные формирования Войска Польского, полицейские формирования, а также те жители приграничных территорий, которые пошли на сотрудничество с властями.

"Мы можем многое узнать о жертвах продолжающегося конфликта, если захотим. СМИ пестрят сообщениями о людях, которые уже четвертый месяц на полосе от Августова до Семятыче и Влодавы днем и ночью доставляют жертвам гуманитарную и юридическую помощь. В основном это люди из организаций, которые годами помогают беженцам... Есть также жители приграничной зоны, как женщины, так и мужчины, которые присоединяются (к оказанию помощи. - Прим. БЕЛТА) на разных этапах, а также активисты со всей Польши", - рассказала Данута Куронь.

Однако в течение последних дней, по мере усиления милитаризации в регионе, активисты и волонтеры передают все меньше информации, и это молчание все более устрашающее. "Где люди, которые недавно обращались за помощью? Удалось ли им выбраться из ловушки? Удалось ли им выжить? Мы знаем, что небольшая часть оказалась в закрытых и хорошо охраняемых центрах для иностранцев. Эти центры тоже закрыты для публики, поэтому мы не знаем, что внутри, но снаружи они выглядят как тюрьмы. Уже в августе они были переполнены. Какова судьба заключенных, дойдет ли до них гуманитарная помощь, пусть даже еда и одежда, что происходит с детьми, больными людьми…", - задается вопросом активистка.

Данута Куронь обращает внимание на "систематически усиливающуюся милитаризацию общественной жизни" в Польше, что приводит к "затягиванию петель" вокруг людей. "Сказать, что присутствие силовых структур разрушает повседневную жизнь, ничего не сказать… Их присутствие создает условия, угрожающие жизни", - заявила Данута Куронь. В качестве примера они привела ситуацию с общественной организацией "Врачи на границе", которая оказывала в Польше бесплатную медпомощь беженцам. Волонтеры организации подверглись нападению, их автомобили были разбиты.

Но еще более шокирует информация о мобилизации польской Лесной стражи для помощи силовым структурам на границе. В связи с этим Данута Куронь отмечает, что многие беженцы, которые в последние месяцы пытались пробраться через польские леса и болота либо были пойманы, либо погибли.

"Это и могло быть настоящей причиной мобилизации лесной охраны. Тела женщин, мужчин и детей, погибших от истощения и холода, кто-то из приближенных к властям должен найти в зоне и тихо, без свидетелей, припрятать", - говорит активистка.

В заключение Данута Куронь отмечает, что многие люди в Польше, ставшие свидетелями трагедии с беженцами, предпочли бы не знать об этом. Однако, по ее мнению, "невиновных свидетелей нет". Сейчас на границе разворачивается драма, в которой одни являются жертвами, а другие преступниками.

"То, что разделяет общество во многих отношениях, не меняет того факта, что все мы - существа, наделенные разумом, свободной волей и совестью, то есть моральным законом, который находится внутри нас", - сказала Данута Куронь.-0-

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