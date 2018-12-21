Известного журналиста Spiegel уволили за фейки

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудник немецкого журнала Spiegel, лауреат многих журналистских премий Клаас Релотиус признался, что сочинял фейки. Редакция приняла решение уволить журналиста, сообщает ВВС.

По словам Клааса Релотиуса, он придумывал в своих материалах некоторые детали, броские цитаты и даже добавлял фиктивных персонажей. В редакционной статье на сайте Spiegel сообщили, что Клаас Релотиус фальсифицировал статьи в грандиозных масштабах. При этом фейки присутствовали даже в тех его работах, которые были отмечены наградами.

В редакции Spiegel назвали инцидент "низшей точкой в 70-летней истории журнала". Сам Релотиус сказал коллегам, что болен и нуждается в помощи.

Журнал Spiegel является одним из старейших и авторитетных в мире. Он известен своими репортажами и расследованиями.-0-