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20 ноября 2019, 07:29

Известный актер театра и кино Валерий Ивченко отмечает 80-летие

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известному актеру театра и кино народному артисту Российской Федерации Валерию Ивченко сегодня исполняется 80 лет.

Родился Валерий Михайлович 20 ноября 1939 года в городе Купянск (Харьковская область Украины). Его отец работал шофером, мать была домохозяйкой и занималась воспитанием четверых детей.

Любовь к театру и кино у мальчика появилась еще в детстве. Как вспоминал сам актер, сначала он часто слушал по радио классическую оперу и радиозаписи спектаклей МХАТа. А уже в старшем возрасте Валерий с приятелем собирали карманные деньги, чтобы ходить на показы кинофильмов, которые в то время устраивали в госпиталях и больницах.

После окончания школы Валерий учился в студии при Харьковском государственном академическом украинском драматическом театре имени Тараса Шевченко (курс профессора Бориса Петровича Ставицкого), и уже в последний год учебы Ивченко приняли в труппу этого театра. В 1973 году молодой актер перешел в Николаевский русский драматический театр им.Чкалова (сейчас Николаевский академический художественный русский драматический театр).

В 1978 году Валерий Ивченко окончил режиссерский факультет в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого (курс театрального режиссера Владимира Николаевича Оглоблина), а после работал в Киевском академическом украинском драматическом театре имени И.Франко.

В 1983 году Валерий Михайлович в составе труппы выступал в Ленинграде с постановкой пьесы "Дядя Ваня" А.П. Чехова. Посмотреть на игру актеров пришел сам Георгий Товстоногов. Известному театральному режиссеру понравилась игра талантливого юноши и он пригласил Валерия Ивченко в труппу Ленинградского академического Большого драматического театра имени М.Горького (сейчас Российский государственный академический Большой драматический театр имени Г.А.Товстоногова). Валерий Михайлович принял предложение Георгия Товстоногова и служит в театре по сей день.

За свою театральную карьеру Валерий Михайлович сыграл множество разноплановых ролей: Тарелкина в спектакле "Смерть Тарелкина" А.Колкера, Уолтера Франка в "Цене" А.Миллера, Осипа в "Ревизоре" Н.Гоголя, Лаврецкого в "Дворянском гнезде" И.Тургенева, Епиходова в "Вишневом саду" А.Чехова, Полкового священника в спектакле "Мамаша Кураж и ее дети" Б.Брехта, Бориса Годунова в одноименной трагедии А.Пушкина.

Актер также известен своими ролями в кинофильмах и сериалах: "Поезд чрезвычайного назначения", "Мужество", "Мера пресечения", "Последний довод королей", "Из жизни земского врача", "Среда обитания", "Ожог", "Посещение", "Адвокат", "Рок-н-ролл для принцесс", "Супермен", "Сирано де Бержерак", "Крот", "Гражданин начальник", "Женский роман", "Брежнев", "Жизнь и смерть Леньки Пантелеева", "Дом на набережной", "Мария Стюарт", "Варвара", "Власть тьмы".

Одной из последний картин, в которой снялся Валерий Ивченко, стала "Тарас. Возвращение". Фильм выйдет на экраны в 2020 году и расскажет зрителям о последних трех месяцах ссылки поэта Тараса Шевченко в Казахстане.

Валерий Михайлович Ивченко является народным артистом России и Украины. В 1980 году был удостоен государственной премии СССР, а в 2004 году - медали Пушкина за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства. В 2009 году награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.-0-

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