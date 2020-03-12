Известный американский актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом, и теперь они изолированы в госпитале австралийского города Голд-Кост, где проходят лечение, сообщает ТАСС.

"Мы чувствовали себя уставшими, словно у нас простуда и легкая лихорадка. Чтобы поступить правильно, как необходимо в сегодняшнем мире, мы прошли тестирование на коронавирус, и тесты оказались положительными", - рассказал актер на своей странице в Instagram.

По данным австралийского телеканала SBS, Том Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца. Пока не ясно, где и как пара заразилась новым коронавирусом. До недавнего времени чета оставалась в Сиднее, откуда уехала в Голд-Кост лишь в начале этой недели.

В заявлении киностудии Warner Bros., которое цитирует телеканал, указано, что компания "тесно сотрудничает с австралийскими учреждениями здравоохранения, чтобы найти и установить связь со всеми, кто мог контактировать" с Хэнксом. "Здоровье и безопасность членов компании является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто занят на производстве наших фильмов по всему миру", - говорится в сообщении киностудии.

В настоящий момент в Австралии выявлены 128 случаев заражения новым коронавирусом. От вызванного им заболевания умерли три человека, 21 человек выздоровел. Первый случай заражения был зафиксирован в Мельбурне 25 января.-0-

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