Известный комик умер на сцене под смех зрителей

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британский стэндап-комик Ян Когнито скончался прямо на сцене во время выступления в баре Atic в Бистере. Об этом сообщает ВВС .

Комик во время шоу сидел на стуле и откинулся на пять минут. Зрители решили, что это часть выступления, и продолжали смеяться, не подозревая, что артист умер.

Один из поклонников Яна Когнито сказал, что он "сделал действительно хороший сет. Всего за 10 минут до того, как присесть, он пошутил насчет инсульта.

Персонал пытался делать непрямой массаж сердца комику, однако безуспешно.-0-