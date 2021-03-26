Извлечение расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 26 марта 2021
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:13 Энергетики Гомельской области готовы к весеннему половодью Регионы
09:10 Более 300 дел экстремистской направленности возбуждено с августа в Брестской области Происшествия
09:09 Финалисты проекта Dream Dance Fest "Славянского базара" станут известны 27-28 марта Культура
09:05 Гомельский драмтеатр приглашает зрителей на "Обед для грешников" Афиша
08:52 Акция в поддержку бездомных животных проходит в Могилеве Регионы
08:49 Республиканский конкурс исполнителей на духовых и ударных инструментах стартует в Минске Афиша
08:45 Шведы выиграли у грузинских футболистов в квалификации чемпионата мира Спорт
08:20 Фестиваль фонарей в Ботаническом саду проведет благотворительную акцию Культура
08:13 Извлечение расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год В мире
08:04 Выставка работ учащихся детских школ искусств "Мінск, ты сэрца Беларусі" открывается в столице Афиша
07:56 Прямые иностранные инвестиции в СЭЗ "Брест" выросли в 2020 году в 1,7 раза Экономика
07:40 В Суэцком канале для снятия с мели застрявшего судна нужно убрать до 20 тыс. куб.м песка В мире
07:32 Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли золотые медали ЧМ в Швеции Спорт
07:13 В ГАИ Минска рассказали о местах установки мобильных датчиков контроля скорости Регионы
07:00 Лукашенко уверен в успешном расширении дружественных связей с Бангладеш Президент
07:00 Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, молодежный парламентский форум и "Уикенд в Лиде" Общество
00:52 Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами Спорт
00:36 Умерла американская актриса Джессика Уолтер В мире
25.03.21
25.03.21 23:53 В мире за сутки выявили более 575 тыс. новых случаев заражения коронавирусом В мире
25.03.21 23:27 В Калининградской области разбился вертолет В мире
25.03.21 23:01 Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись - МВД Происшествия
25.03.21 22:58 Хоккеисты ЦСКА вышли вперед в серии второго раунда плей-офф КХЛ против "Локомотива" Спорт
25.03.21 22:35 Хоккеисты "Гомеля" вышли в финал Кубка Президента Спорт
25.03.21 22:19 В Бресте в семью спустя 30 лет вернулась украденная медаль "За отвагу" Регионы
25.03.21 22:03 Датчане и швейцарцы победили на старте квалификации ЧМ по футболу Спорт
25.03.21 21:58 Российская "молодежка" обыграла исландцев на чемпионате Европы по футболу Спорт
25.03.21 21:55 Преподаватель БГУКИ: быть вне политики у меня теперь не получится Общество
25.03.21 21:53 Белтелерадиокомпания проведет прямые трансляции праздничных служб на Пасху Общество
25.03.21 21:45 Руководитель привлек двух подчиненных к видеосъемкам с БЧБ-полотном - он задержан Происшествия
25.03.21 21:39 ФРГ вводит с 28 марта обязательный тест на коронавирус для прилета в страну В мире
Все новости
Все новости
В мире
26 марта 2021, 08:13

Извлечение расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год

Фото kyodonews.net
Фото kyodonews.net

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания - оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) перенесла на год сроки извлечения расплавившегося топлива второго реактора станции. Заявление, опубликованное на сайте компании, приводит ТАСС.

Старт этой операции изначально был запланирован на 2021 год, однако был перенесен "из-за влияния распространения нового коронавируса". Ответственный за ликвидационные и демонтажные работы на АЭС "Фукусима-1" Акира Оно заявил, что из-за пандемии в Великобритании замедлилась разработка специальной роботизированной руки, необходимой для извлечения топлива.

Также TEPCO проинформировала о том, что специалисты компании обнаружили на территории АЭС в месте хранения радиоактивных отходов гелеобразную массу, излучающую радиацию. Интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. В компании предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов. Причиной тому стала коррозия одного из контейнеров, который стоял там с января по март.

В TEPCO собирают информацию об инциденте. Данных о повышении уровня радиации в точках замера на территории АЭС нет.

Авария на станции произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. В настоящее время этот район в значительной мере очищен, туда вернулась большая часть населения.

Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС Япония
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото CNN В Суэцком канале для снятия с мели застрявшего судна нужно убрать до 20 тыс. куб.м песка
Фото AP Photo Умерла американская актриса Джессика Уолтер
Фото из архива В мире за сутки выявили более 575 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Фото из архива ТАСС В Калининградской области разбился вертолет
Фото DPA ФРГ вводит с 28 марта обязательный тест на коронавирус для прилета в страну
Фото Reuters Россия заявила в ООН об опасности проводимой Западом политики неоколониализма
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко о сотрудничестве с Приморским краем: нам не может помешать ни пандемия, ни попытки расшатать ситуацию
Лукашенко: Беларусь и Казахстан за последние годы очень многого достигли в развитии отношений
За 20 лет уровень малообеспеченности в Беларуси снизился почти в 9 раз - Минэкономики
Кочанова встретилась с учащимися столичной гимназии №24
Топ-новости
Картина дня: сотрудничество с Приморским краем, молодежный парламентский форум и "Уикенд в Лиде"
Премьер-министры Беларуси и Казахстана обсудили торгово-экономическое сотрудничество
Губернатор Приморского края похвалил качество белорусской техники и особенно дизель-генераторов
Госкомимущество прокомментировало новшества указа №116 об отчуждении домов на селе
Китай на площадке ООН выступил против антибелорусской резолюции - Се Сяоюн
Путин назначил Евгения Лукьянова послом России в Беларуси
Арина Соболенко вышла в 1/16 финала турнира в Майами
Сегодня у вузов Беларуси и России много точек соприкосновения - Карпенко
Анонсированные деструктивными Telegram-каналами масштабные протесты не состоялись - МВД
Эксперт о масштабном соцопросе: необходимо повышать мотивацию граждан к развитию и росту
Белорусская бизнес-леди: все инициативы "беглых" нацелены на развал страны
Воронюк: память о предках - в основе кода нашей нации
Посол Казахстана поблагодарил Беларусь за помощь в решении проблем, связанных с COVID-19
Генпрокуратура: за дестабилизацию устойчивой работы ж/д транспорта возбуждено 97 уголовных дел
Белорусский фигурист Константин Милюков квалифицировался в произвольную программу на ЧМ в Швеции
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.