Извлечение расплавившегося топлива с АЭС "Фукусима-1" перенесли на год

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Компания - оператор японской аварийной АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) перенесла на год сроки извлечения расплавившегося топлива второго реактора станции. Заявление, опубликованное на сайте компании, приводит ТАСС.

Старт этой операции изначально был запланирован на 2021 год, однако был перенесен "из-за влияния распространения нового коронавируса". Ответственный за ликвидационные и демонтажные работы на АЭС "Фукусима-1" Акира Оно заявил, что из-за пандемии в Великобритании замедлилась разработка специальной роботизированной руки, необходимой для извлечения топлива.

Также TEPCO проинформировала о том, что специалисты компании обнаружили на территории АЭС в месте хранения радиоактивных отходов гелеобразную массу, излучающую радиацию. Интенсивность излучения от обнаруженных сгустков составляет около 13 миллизивертов в час. В компании предполагают, что ранее в этом месте произошла утечка отходов. Причиной тому стала коррозия одного из контейнеров, который стоял там с января по март.

В TEPCO собирают информацию об инциденте. Данных о повышении уровня радиации в точках замера на территории АЭС нет.

Авария на станции произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. В настоящее время этот район в значительной мере очищен, туда вернулась большая часть населения.

Сейчас на АЭС идут ликвидационные работы. Полный демонтаж АЭС "Фукусима-1" планируется завершить примерно к 2050 году.-0-