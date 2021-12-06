Якутские ученые создали рентген для деревьев

Фото из архива
6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ученые из Якутии создали рентгеновский аппарат, позволяющий выявлять заболевания в стволе дерева, пишет "МИР24".
Портативный прибор, созданный специалистами Арктического государственного агротехнологического университета, проводит диагностику за несколько минут. Для проверки дерева источник рентгеновского излучения устанавливается с одной стороны ствола, приемник – с другой.
Использовать разработку предполагается для выявления в городской черте больных и хрупких деревьев, угрожающих безопасности горожан, контроля здоровья лесов и лесопарков, а также состояния деревянных сооружений.-0-