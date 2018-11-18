Януковича госпитализировали в Москве

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший президент Украины Виктор Янукович получил серьезные травмы и был госпитализирован. Об этом сообщила газета "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники, позже информацию подтвердил адвокат экс-президента.

По данным издания, в московской клинике имени Склифосовского был замечен мужчина, очень похожий на экс-президента Украины. Схожесть заметил один из дежурных врачей больницы. По словам медика, Янукович поступил в клинику еще в пятницу в обездвиженном состоянии с подозрением на серьезную травму позвоночника, а также травму колена. Насколько известно, травмы он получил во время игры в теннис на подмосковном корте, откуда Януковича в карете скорой помощи увезли в больницу.

Врач сообщил, что несколько людей сопровождали экс-президента. Однако кто это - ему неизвестно. В блоке больницы, где оказывалась помощь, на короткое время ограничили доступ для посетителей, затем он был направлен в реанимацию, но в скором времени Януковича увезли в частную клинику.

Адвокат бывшего президента Украины Александр Горошинский подтвердил ТАСС информацию о госпитализации. "Я приехал в больницу, мы с ним говорили. Есть предположения о наличии у него травмы колена и позвоночника, пока не могу точно раскрывать диагноз, но я лично видел, что человек не может передвигаться", - сказал он.-0-