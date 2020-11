Япония частично приостановит программу поддержки туризма из-за распространения COVID-19

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии приостановит реализацию программы поддержки внутреннего туризма Go To Travel для регионов, где наблюдается рост числа заражений коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга на заседании правительственного штаба по мерам против распространения инфекции, сообщает ТАСС.

"Что касается программы Go To Travel, то мы приостанавливаем новые бронирования в отношении поездок в регионы, где наблюдается всплеск заражений", - сказал Есихидэ Суга. Он не уточнил, о каких именно префектурах идет речь. По его словам, ограничения коснутся и программы поддержки ресторанного бизнеса Go To Eat, которая предусматривает начисление электронных баллов за поход в ресторан по предварительному заказу. Баллами затем можно расплачиваться при посещении заведений общепита.

20 ноября, по данным японского Минздрава, в стране был зафиксирован очередной максимум суточного прироста заражений коронавирусом - более 2,4 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 129 тыс. Количество летальных исходов по всей стране увеличилось за последний день на 15 - до 1 976. Основными очагами распространения вируса остаются густонаселенные префектуры Токио, Канагава, Осака, Айти, а также северная префектура Хоккайдо.

Программа Go To Travel реализуется с конца июля. За это время ей воспользовались более 30 млн жителей Японии. На нее из бюджета выделено 1,35 трлн иен ($12,7 млрд). Программа подразумевает компенсацию расходов на транспорт, проживание, питание в заведениях общепита и покупку товаров в объеме до 50% от стоимости поездки.-0-