Япония готовится ослабить запрет на въезд для иностранцев

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует ослабить строгий запрет на возвращение в страну для иностранцев, введенный в качестве меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

В настоящее время въезд иностранцев в Японию запрещен из 146 стран и территорий. Эти ограничения распространяются даже на постоянных резидентов и студентов. Исключения делаются только в случаях рождения детей и похорон родственников. Однако в последнее время в стране все чаще звучат призывы ослабить запрет, чтобы ускорить возобновление общественной и экономической деятельности.

Правительство планирует разрешить повторный въезд в страну иностранцам с любым статусом резидента. Для этого необходимо будет выполнить два условия: пройти тест ПЦР и провести две недели в карантине в отведенных для этой цели отелях. Эти меры сходны с теми, которые сейчас принимаются в отношении японских граждан.

Около 2,6 млн иностранных граждан имеют статус резидента в Японии. Власти готовятся в сентябре увеличить возможности тестирования в Нарита и двух других крупных аэропортах до 10 тыс. человек в день, чтобы удовлетворить спрос.

По данным Reuters, общее число зараженных COVID-19 превысило 60 тыс., с момента вспышки скончались 1173 человека.-0-