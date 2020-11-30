Япония и Китай возобновляют деловые поездки

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония и Китай с 30 ноября возобновляют деловые поездки между странами с целью смягчения въездных ограничений и поддержки экономической активности, сообщает японская телерадиокомпания NHK.
Отмечается, что японским и китайским бизнесменам разрешено совершать поездки как с краткосрочным, так и с долгосрочным пребыванием.
В аэропорту Нарита, расположенном недалеко от Токио, еженедельно выполняется около 20 авиарейсов в китайские города и обратно. С возобновлением деловых поездок между странами ожидается значительное увеличение числа прибывающих из Китая.
Ранее Япония возобновила взаимные деловые поездки с Сингапуром, Республикой Корея и Вьетнамом.-0-