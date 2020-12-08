Япония намерена к 2030 году нарастить использование водорода в энергетике до 10 млн т

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония для снижения выбросов углекислого газа намерена значительно увеличить долю использования в энергетике водорода и довести ее до 10 млн т в год, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Nikkei.

По данным издания, такого объема хватит для выработки электроэнергии, эквивалентной мощности 30 атомных реакторов. Отмечается, что тремя годами ранее власти ставили более скромную цель на этот период - использовать 300 тыс. т водорода в год. Япония рассматривает водород как более надежный источник энергии по сравнению с солнечной и энергией ветра.

Для реализации плана правительство Японии намерено выделить 2 трлн иен ($19,2 млрд) и ввести некоторые налоговые преференции. Также страна нацелена продолжать продвижение производства транспорта на этом виде топлива, в том числе городских автобусов. Технологии использования топливных элементов планируется внедрять и в области морских перевозок.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга поставил задачу свести в стране к нулю выбросы углекислого газа в атмосферу к 2050 году, в том числе за счет развития зеленой энергетики.-0-