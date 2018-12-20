Япония намерена возобновить коммерческий промысел китов

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии планирует выйти из Международной комиссии по промыслу китов и возобновить коммерческий китобойный промысел только в экономической зоне страны, сообщает газета "Майнити".

Но во избежание международных конфликтов Япония больше не будет заниматься промыслом китов в водах Антарктики, где в данный момент находится японская флотилия из пяти судов.

Издание напоминает, что официально уже 36 лет назад Япония прекратила коммерческий китобойный промысел в соответствии с мораторием Международной комиссии по промыслу китов, но продолжала охоту на них, ссылаясь на необходимость изучения их обитания.

В 2014 году Международный суд ООН в Гааге потребовал от Токио прекратить китобойную программу, после чего Япония начала обдумывать выход из этой организации. Сегодня 48 членов международной комиссии, в первую очередь Австралия и Бразилия выступают против промысла китов, но при этом 41 страна склоняется к его возобновлению.-0-