Япония направит еще почти $1 трлн на поддержку экономики в условиях пандемии

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено принять второй дополнительный бюджет на текущий финансовый год объемом в $929 млрд. Об этом сообщает газета Nikkei.

Более половины из этих средств пойдут на новую программу кредитования бизнеса. Также предусмотрены субсидии на арендную плату и зарплату сотрудникам в случае, если частные предприниматели были вынуждены временно прекратить свою деятельность во время действия режима чрезвычайной ситуации. Кроме того, часть средств пойдет на поддержку медучреждений и финансовую помощь университетам, которые приняли решение снизить размер оплаты за обучение.

Дополнительный бюджет на текущий финансовый год (начался 1 апреля) для поддержки экономики страны в условиях пандемии был одобрен в Японии в конце апреля. Размер дополнительной части бюджета составляет $237 млрд. Тем не менее, по мнению властей страны, негативный эффект от пандемии будет сохраняться продолжительное время, в связи с чем потребуется расширение мер поддержки экономики. Как ожидается, второй дополнительный бюджет должен быть принят до 17 июня, когда завершается парламентская сессия.

На сегодняшний день, число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,3 тыс., умерли более 850 человек. Свыше 13,8 тыс. человек выздоровели.-0-