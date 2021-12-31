Япония в новом году начнет подготовку к запуску первого в мире деревянного спутника

Фото Kyoto University

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японские специалисты в начале следующего года приступят к экспериментам, связанным с подготовкой к запуску первого в мире деревянного спутника. Такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo. Для эксперимента выбрали магнолию, горную разновидность сакуры - ямадзакура и каменную березу. Изготовленные из этих сортов древесины панели проведут в открытом космосе 9 месяцев, после чего ученые сделают окончательный вывод о том, какой материал лучше всего подойдет для изготовления спутника. Сам аппарат предполагается сделать в виде небольшого куба с гранью 10 см. Снаружи на него установят солнечные элементы, а остальное электронное оборудование и антенну разместят внутри. Запуск спутника намечен на 2023 год. Команда японских ученых считает, что этот эксперимент сможет доказать пригодность дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических аппаратов.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!