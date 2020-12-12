Япония обновила максимум по суточному приросту заразившихся коронавирусом

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число новых выявленных случаев заражения коронавирусом в Японии за прошедшие сутки составило не менее 3037 случаев. Это самый высокий показатель за все время пандемии, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию японского общественного телевидения.

Общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии вышло на отметку 178 950. За минувшие сутки в стране был зафиксирован 21 летальный исход, общее число жертв коронавируса достигло 2588. Число пациентов в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии за сутки увеличилось на 24 и достигло отметки 578. Выздоровели к настоящему времени 148 183 человека.

Главными очагами распространения коронавируса остаются префектуры Токио, Осака, Канагава, Айти и Хоккайдо. В японской столице за минувшие сутки был выявлен по крайней мере 621 новый случай заражения - это также стало самым высоким показателем за все время пандемии.

Столичной префектуре, наряду с еще четырьмя префектурами страны, включая Осаку, Хиого, Коти и Хоккайдо, к настоящему времени присвоен максимальный (четвертый) уровень сложности ситуации с распространением коронавируса. Четвертый уровень означает угрозу взрывного распространения инфекции, при котором система здравоохранения может не справиться с ситуацией.

Наиболее сложная ситуация с коечным фондом складывается в префектурах Хиого и Хоккайдо, где по состоянию на 8 декабря было занято 68,9% и 55,1% больничных мест соответственно. Тем временем средний показатель занятых больничных мест по всей стране составляет 32,7%. По данным Минздрава Японии, за неделю этот показатель ухудшился на 2,6 п. п. Число префектур, которым присвоен третий по 4-балльной шкале уровень, к настоящему времени составляет 19: в них коечных фонд занят на 20% и более.

В Японии ситуация с распространением коронавируса стала ухудшаться с ноября. В последние недели ежедневный прирост новых случаев инфицирования держится в районе 2,5 тыс. В то же время в стране практически не действуют какие-либо ограничения на ведение бизнеса: власти призывают рестораны и питейные заведения в крупных городах сокращать время работы, однако окончательное решение по этому вопросу лежит на самих владельцах заведений. Ношение защитных масок также имеет рекомендательный характер, штрафов за их отсутствие не предусмотрено, но даже на улицах местные жители предпочитают пользоваться этими средствами индивидуальной защиты.-0-