Япония обновила суточный антирекорд по числу заражений коронавирусом - почти 24 тыс.

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии за прошедшие сутки выявили 23 917 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным показателем за все время пандемии. Об этом сообщает телеканал NHK.





Предыдущий антирекорд по суточному приросту заражений был зафиксирован в стране 13 августа, тогда выявили 20 293 случая заболевания.





Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил на пресс-конференции, что в стране наступил кризис в борьбе с COVID-19. "Во всех регионах стремительно растет число заразившихся, и распространение инфекции идет небывалыми темпами", - подчеркнул Ёсихидэ Суга.





Между тем премьер отметил, что правительство не намерено в связи с ухудшением эпидобстановки объявлять в стране локдаун, поскольку, по мнению Ёсихидэ Суги, "более эффективной мерой будет проведение дальнейшей вакцинации населения".





17 августа правительство Японии приняло решение продлить до 12 сентября режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за ситуации с COVID-19, а также расширить действие ограничений еще на несколько префектур.





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Как сообщает NHK, всего с начала пандемии в Японии выявили более 1,2 млн случаев заражения COVID-19. Число летальных исходов в стране превышает 15,5 тыс.-0-