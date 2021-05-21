Япония одобрила применение вакцин производства Moderna и AstraZeneca

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии одобрило применение в стране двух вакцин от коронавируса производства американской компании Moderna и британско-шведской AstraZeneca. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление, размещенное на сайте ведомства.

Теперь в Японии официально разрешено использовать три вакцины. Кроме названных, ранее был одобрен препарат американо-германского консорциума фирм Pfizer и BioNTech. Им прививают граждан в последние месяцы.

Как отмечалось ранее в СМИ страны, применение вакцины начнется после того, как эксперты японского Минздрава определятся с целевыми возрастными группами для этих препаратов. Вместе с тем есть информация, что в крупных центрах иммунизации в Токио и Осаке вакцину от Moderna планируют начать применять уже на следующей неделе.

В Японии приступили к вакцинации в середине февраля. На этот момент полностью иммунизацию завершили 2,2 млн из 4,8 млн медицинских работников (около 1,7% населения). В начале апреля стали прививать жителей страны в возрасте старше 65 лет. На данный момент в этой категории 1,4 млн человек привиты первой дозой, а 125 тыс. - двумя. Вместе с тем власти Японии поставили цель до конца июля привить всех пожилых граждан.-0-