Япония опровергла информацию о субсидиях для иностранных туристов

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что страна будет выдавать иностранным туристам ваучеры на сумму до $185 в день. Заявление было опубликовано в Twitter-аккаунте агентства.

Ранее сообщалось, что власти страны рассматривают возможность покрытия половины расходов иностранных туристов на путешествия в Японию, чтобы возродить пострадавшую из-за пандемии индустрию.

"Обратите внимание, что правительство Японии рассматривает кампанию Go To Travel как инициативу, которая призвана стимулировать внутренний туризм на путешествия по Японии после пандемии COVID-19, и она будет покрывать только часть расходов на внутренние поездки", - говорится в заявлении.-0-