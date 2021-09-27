27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония ослабит въездные требования для привитых от коронавируса на территории страны. Также власти признают сертификаты о вакцинации, выданные на территории около 50 стран и регионов, в том числе и в Беларуси, передает ТАСС.

"С 1 октября лицам, прибывающим в Японию и обладающим свидетельством о прохождении вакцинации, не потребуется проводить три дня в специальном карантинном учреждении. Вместо этого они смогут сразу направиться в место своего проживания, - объявил генеральный секретарь Кабинета министров страны Кацунобу Като. - Кроме того, если ранее они сдали отрицательный тест на заражение, то на десятый день карантина будут освобождены от проведения оставшегося срока на изоляции".

Как следует из заявления, распространенного японским МИД, власти страны в рамках смягчения ограничений также признают сертификаты о вакцинации, выданные на территории порядка 50 стран и регионов. В их число входят Беларусь, Великобритания, Вьетнам, Германия, Ливан, Индонезия, США, Таиланд, Турция, Франция. Россия в указанном списке не упоминается. Помимо этого, Токио признает вакцинацию только препаратами американо-германского консорциума компаний Pfizer и BioNTech, американской компании Moderna и британско-шведской фирмы AstraZeneca. При этом с даты введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней.

Кроме того, согласно заявлению МИД, для сокращения срока нахождения на карантине прибывшие в страну должны будут на десятый день изоляции направить Министерству здравоохранения, труда и благосостояния Японии результаты пройденного ПЦР-тестирования на заражение с отрицательным результатом. Между тем МИД не приводит сведений о том, каким образом находящийся на карантине сможет приобрести набор для тестирования и в какой форме полученные результаты следует направить Минздраву.

В Японии в настоящий момент действует обязательное трехдневное нахождение в специальных карантинных учреждениях для прибывающих из 44 стран и регионов, где выявлено большое число случаев заражения коронавирусом. Среди них Аргентина, Бангладеш, Великобритания, Грузия, Индия, Индонезия, Испания, Казахстан, Турция, Филиппины, Шри-Ланка, два российских региона (Москва и Хабаровский край) и другие. После этого при наличии отрицательного результата теста можно провести остаток карантина дома. Общий срок карантина составляет 14 дней.

С 28 декабря прошлого года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. В настоящее время в страну могут въехать только японцы и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы.-0-