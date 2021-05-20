Япония откажется от сдерживания расходов на оборону

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство обороны Японии планирует отказаться от политики целенаправленного сдерживания расходов на оборону, при которой ведомство ежегодно стремилось удержать свой бюджет в рамках 1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны. Об этом в интервью деловой газете Nikkei заявил глава японского оборонного ведомства Нобуо Киси, сообщает ТАСС.

"Мы не будем исходить из соотношения с ВВП. Мы серьезно подойдем к расходам, необходимым на защиту нашей страны", - отметил Нобуо Киси, добавив, что Японии необходимо усиливать свой оборонный потенциал куда более активными темпами, чем это было принято в предыдущие годы. Он подчеркнул, что намерен расширить оборонные способности в районе островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином, а также в сфере кибернетической и космической безопасности.

В 1976 году правительство Такэо Мики приняло решение держать бюджет Министерства обороны страны в рамках 1% от ВВП. С тех пор только несколько раз бюджет японского оборонного ведомства превышал этот показатель. Последний раз это произошло в 2010 году на фоне снижения ВВП Японии из-за последствий мирового финансового кризиса. Последние девять лет бюджет Министерства обороны Японии регулярно рос, однако продолжал оставаться в рамках 1% от ВВП. Расходная часть бюджета страны на 2021 финансовый год (начался 1 апреля) составляет 106,6 трлн иен (свыше $1 трлн), из них 5,3 трлн иен (около $51,5 млрд) пойдут на военные цели, что стало рекордным показателем.-0-