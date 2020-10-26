Япония откажется от выбросов парниковых газов к 2050 году

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония к 2050 году полностью откажется от выбросов в атмосферу парниковых газов, которые вызывают потепление климата на планете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление премьер-министра страны Ёсихидэ Суга в своей первой программной речи в парламенте.
"Страна к 2050 году сведет к нулю выбросы парниковых газов. Я провозглашаю, что к этому времени мы будем стремиться построить общество, полностью избавившееся от углекислого газа", - отметил Ёсихидэ Суга.
По словам премьер-министра, его правительство намерено проводить политику, которая сочетает поощрение экономического развития и защиту окружающей среды. "Изменение структуры промышленности в этом направлении станет новым мощным фактором роста", - сказал он.-0-