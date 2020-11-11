Япония планирует освободить иностранных зрителей Олимпиады от двухнедельного карантина

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии рассматривает возможность освободить иностранцев, которые приедут на Олимпиаду в Токио в 2021 году, от необходимости проходить двухнедельный карантин, действующий в настоящее время в отношении прибывающих из-за границы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

В то же время власти Японии планируют сделать обязательным условием для въезда в страну иностранных зрителей Олимпиады наличие нескольких справок об отрицательном результате тестирования на коронавирус, сделанных перед прилетом. После прилета иностранные граждане также будут находиться под мониторингом местных властей. При этом правительство Японии осознает, что не сможет ограничить использование общественного транспорта гостями из-за рубежа, и намеревается отказаться от этой меры, действующей в настоящее время.

Также подчеркивается, что власти Японии допускают возможность отказа во въезде зрителям из стран с негативной эпидемиологической обстановкой.

Олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-