Япония предложит иностранным дипломатам пройти вакцинацию

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено позволить находящимся в стране иностранным дипломатам привиться от нового коронавируса, несмотря на то, что они из-за своего особого статуса в рамках японского законодательства не считаются постоянными жителями и не подпадают под программу всеобщей вакцинации населения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

"Посольство будет рассматриваться как место жительства дипломатов. Направление на вакцинацию будет получено ими от местных властей", - заявил ответственный за проведение вакцинации министр Таро Коно. По его мнению, под эту категорию в совокупности попадают около 14 тыс. дипломатов и сотрудников международных организаций, а также членов их семей. При этом власти намерены попросить дипломатов пройти вакцинацию у себя на родине, в случае если они находятся в стране менее трех месяцев.

В 2020 году Япония подписала соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом компаний Pfizer и BioNTech на поставку препаратов от коронавируса. В общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз вакцины. Разрешение на использование в стране к настоящему времени получил только препарат от Pfizer. Ожидается, что аналогичное одобрение японского Минздрава вакцины от AstraZeneca и Moderna могут получить уже к маю.

Вакцинация в Японии началась 17 февраля, на первом этапе были привиты 40 тыс. местных медработников, впоследствии этот процесс должен охватить около 4,8 млн японских врачей. На втором этапе к вакцинации будут допущены жители страны старше 65 лет. К маю вакцины могут стать доступны для остальных категорий граждан. Вакцинация в Японии осуществляется бесплатно для всех категорий граждан, включая проживающих в стране иностранцев.-0-