Япония призывает к прекращению огня в Нагорном Карабахе и началу диалога

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии настоятельно призывают стороны, вовлеченные в конфликт в Нагорном Карабахе, прекратить военное противостояние и сесть за стол переговоров, цитирует ТАСС генерального секретаря Кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Генеральный секретарь подчеркнул, что японское правительство обеспокоено в связи с происходящими в регионе военными столкновениями, которые привели к жертвам среди мирного населения. "Мы призываем все вовлеченные стороны прекратить военные действия, проявить максимальную сдержанность и приступить к диалогу", - отметил он.

Кацунобу Като также добавил, что правительство Японии намерено пристально следить за развитием ситуации.-0-