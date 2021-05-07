Япония продлила чрезвычайное положение из-за COVID-19 до 31 мая

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7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии решило продлить действие режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в Токио и префектурах Осака, Киото и Хего, а также распространить его с 12 до 31 мая на префектуры Фукуока и Айти, чтобы снизить распространение инфекции и снизить нагрузку на больницы, сообщает информационное агентство Kyodo. "Инфекция распространяется высокими темпами, особенно в крупных городах. Мы вводим меры, которые, как ожидается, будут высокоэффективными",- сказал премьер-министр Eсихидэ Суга. В ресторанах и барах по-прежнему будет запрещено подавать алкоголь или предлагать караоке-услуги. В случае несоблюдения требований владелец будет оштрафован до 300 000 иен ($2750). Японские власти продолжают призывать работодателей переводить сотрудников на удаленную работу. Чрезвычайное положение действует в Токио, который должен принять летние Олимпийские игры менее чем через три месяца, а также в префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля. В пятницу министерство здравоохранения заявило, что в Японии был зафиксирован 1131 пациент с тяжелыми симптомами COVID-19, что стало рекордным показателем с начала пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, в Японии на 7 мая зарегистрировано 627 611 случаев заражения COVID-19, умерли 10 675 человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!