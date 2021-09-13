Япония продлила режим ЧС до 30 сентября

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии приняли решение продлить режим чрезвычайной ситуации в 19 префектурах страны до 30 сентября, сообщает телерадиокомпания NHK.

Ранее ограничения распространялись на 21 из 47 префектур страны. Власти решили смягчить антиковидные меры в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в префектурах Мияги и Окаяма. Однако во многих регионах Японии, включая города Токио и Осака, эпидобстановка остается сложной.

Правительство страны планирует продолжать увеличивать темпы вакцинации и осуществлять другие противоинфекционные меры в сотрудничестве с местными органами власти. Кроме того, правительство намерено увеличить число коек в больницах для пациентов с COVID-19.

Режим ЧС в Японии не предполагает каких-либо жестких ограничительных мер, власти лишь просят людей максимально возможное время находиться дома. Вместе с тем закрылись многие социальные объекты и развлекательные заведения. После ввода режима ЧС каждый губернатор префектуры получает право экспроприировать частные земли и здания для оказания медицинской помощи. Также власти могут реквизировать медицинские принадлежности и продукты питания у компаний, которые отказываются их продавать.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Японии превышает 1,6 млн. Число летальных исходов составляет более 16,8 тыс.-0-