Япония продлила режим ЧС в Токио до 31 августа

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии приняло решение продлить до 31 августа действие режима чрезвычайной ситуации в Токио из-за коронавируса, а также расширить его еще на несколько префектур. Об этом в пятницу на заседании экспертной комиссии заявил министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура, сообщает ТАСС.

"Мы пришли к выводу о необходимости продления режима ЧС в Токио и на Окинаве. Также мы решили добавить к списку префектур с режимом ЧС префектуры Сайтама, Канагава, Тиба и Осака", - сказал он. Нисимура добавил, что власти также вводят усиленные меры против распространения инфекции в северной префектуре Хоккайдо, центральной Исикаве, западных Киото и Хего и юго-западной Фукуоке. До этого режим ЧС в Токио действовал до 12 августа.

Министр также призвал местных жителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и содействовать борьбе с распространением инфекции. "Мы понимаем, что сейчас лето и впереди летние праздники, но хотели бы попросить народ по возможности воздержаться от поездок по стране", - отметил он. Нисимура также попросил местных жителей не собираться большими компаниями и по возможности проводить больше времени дома в кругу родных. "Поддерживайте наших спортсменов, просматривая соревнования Олимпиады дома по телевизору", - добавил он.

В четверг, 29 июля, в Японии был подтвержден очередной максимум заражений - 10 699 случаев. Таким образом, соответствующий показатель впервые превысил отметку в 10 тыс. Предыдущий максимум был выявлен в Японии 28 июля (9 576). Антирекорд на протяжении трех дней обновляется и в Токио. Во вторник в столице Японии были подтверждены рекордные 2848 случаев инфицирования, в среду - 3177, в четверг - 3865.-0-