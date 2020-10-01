Япония смягчила ограничения на въезд в страну

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония с 30 сентября смягчила ограничения на въезд в страну для иностранцев из всех стран мира, за исключением туристов, сообщает японская телерадиокомпания NHK.

По решению правительства Японии, в страну могут въехать иностранцы, имеющие разрешение на средне- и долгосрочное пребывание. Среди них - медицинские работники, преподаватели, студенты, а также бизнесмены. Однако по прибытии в Японию они должны будут сдать в аэропорту тест на коронавирус и пройти двухнедельный карантин.

Ранее въезд в Японию из-за пандемии COVID-19 был запрещен для жителей 159 стран и территорий.

По данным на 1 октября, в Японии с начала пандемии зафиксировано 83 010 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 76 025 пациентов, умерли 1 564 человека.-0-