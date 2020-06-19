Япония снимет ряд ограничений на въезд в страну

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Японское правительство решило снять ряд ограничений на въезд в страну для жителей государств и территорий, где вспышку COVID-19 удалось взять под контроль. Об этом сообщает японская телерадиокомпания NHK.

18 июня на совещании оперативной рабочей группы по проблеме коронавируса было принято решение облегчить режим въезда в страну для бизнесменов при соблюдении ряда условий. Официальные лица сообщают, что Япония проведет переговоры со странами и территориями о конкретных деталях для разрешения въезда в виде исключения на фоне существующих ограничений. В данный момент уже начаты переговоры с Таиландом, Вьетнамом, Австралией и Новой Зеландией.

Уточняется, что приезжающим будет запрещено пользоваться общественным транспортом на территории Японии. Они также должны будут сдать анализ ПЦР на COVID-19 до отъезда и сразу после приезда и получить отрицательный результат, а также сохранять на смартфоне в течение двух недель цифровые данные о своем местопребывании.

Для занятия бизнес-деятельностью в течение двух недель самоизоляции приезжающие должны будут предоставить в письменном виде план своей деятельности с указанием места пребывания, мест посещения и лиц, с которыми они будут встречаться.-0-