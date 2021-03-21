Япония собирается ужесточить правила въезда из-за коронавируса

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии для профилактики распространения новых штаммов коронавируса намерено ужесточить правила въезда для прибывающих из всех стран. Об этом заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Норихиса Тамура на телеканале NHK, передает ТАСС.

"Сейчас в отношении ряда стран, где были выявлены новые штаммы коронавируса, у нас действуют ужесточенные правила въезда. В настоящее время думаем над тем, чтобы распространить их на все страны", - сказал Норихиса Тамура.

Кроме ПЦР-тестов перед вылетом и в аэропорту прилета, прибывающих обяжут в течение трех суток после въезда находиться в специализированных карантинных учреждениях. После им необходимо будет сдать третий тест на коронавирус. В случае отрицательного результата они смогут поехать домой, чтобы провести там еще две недели на карантине. Сейчас такие требования предъявляются к 17 странам, включая Великобританию, Венгрию, Германию, Италию, Францию, Чехию.

По словам Норихиса Тамуры, Япония хочет повысить эффективность выявления новых штаммов коронавируса. "В рамках этих мер мы на 40% повышаем частоту проведения ПЦР-тестов", - добавил министр.

Фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса вступил в силу в Японии 28 декабря. В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. -0-