Япония сообщила о запуске КНДР двух ракет малой дальности

25 июля, Токио /БЕЛТА - ТАСС/. КНДР сегодня осуществила запуск двух ракет малой дальности в направлении Японского моря. Об этом сообщило правительство Японии.

"Ракеты не достигли нашей исключительной экономической зоны, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли", - приводит агентство Kyodo слова представителя японского правительства. Отмечается, что в настоящее время японская сторона продолжает сбор и анализ всей соответствующей информации.

"Мы будем держать тесный контакт с США и Республикой Корея и совместно заниматься сбором и анализом соответствующей информации", - сообщил журналистам министр обороны Японии Такэси Ивая. По его словам, на данный момент достоверно неизвестно, какие ракеты именно были запущены северокорейской стороной. "Но если это были баллистические ракеты, то пуск стал грубым нарушением резолюций Совета безопасности ООН, что вызывает глубокое сожаление", - добавил он.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Кореи сообщил, что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Отмечалось, что пуски был произведены в районе северокорейского города Вонсан в направлении Японского моря сегодня утром в 5.34 по местному времени (в Беларуси было 23.34 24 июля) и в 5.57 (23.57) соответственно. По имеющейся информации, снаряды пролетели около 430 км. В КНШ сообщили, что "отслеживают ситуацию" и сохраняют боеготовность.

Последний раз КНДР осуществляла пуск реактивных снарядов в восточном направлении 9 мая. Тогда, по данным КНШ Республики Корея, запуск был совершен из района населенного пункта Синори провинции Пхёнан-Пукто.-0-