Япония создаст в 2020 году космическое подразделение сил самообороны

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии намерено в следующем году сформировать первое космическое подразделение в составе национальных сил самообороны. Об этом сообщает газета
В штат подразделения наберут около 70 специалистов. Они будут направлены на подготовку в Японское агентство аэрокосмических исследований, а также в ВС США. Штаб-квартира подразделения будет находиться на военной базе в городе Футю (префектура Токио). Новая структура будет наблюдать за космическим пространством для противодействия возможным атакам со стороны спутников других стран. Вторая задача подразделения - предотвращение столкновений японских аппаратов с космическим мусором. Пока правительство Японии специально для этого разрабатывает систему мониторинга с привлечением наземных радаров и телескопов. Планируется, что ее начнут использовать через четыре года.
Изначально Япония рассчитывала создать новое подразделение в 2022 году, но перенесла срок на более ранний период. Такое решение обусловлено тем, что США в следующем году также решили сформировать свои космические силы. Предполагается сотрудничество между обеими структурами. -0-
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