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Япония упрощает въезд для рабочих-мигрантов

В мире 08.12.2018 | 23:10
Фото AFP
Фото AFP

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со стремительным старением населения Японии власти решили открыть границы для рабочей миграции, сообщает немецкое агентство DPA.

Правящая коалиция во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) 8 декабря проголосовала за закон о новой визовой системе, который вступит в силу в апреле. Благодаря ей в ближайшие годы в Японию переедут сотни тысяч иностранных работников. Послабление касается тех отраслей, где особенно сильно ощущается нехватка рабочих рук: строительство, сельское хозяйство, уход за больными и престарелыми.

Пока что, за редким исключением, разрешения на работу выдают лишь высококвалифицированным иностранным специалистам, но и это происходит очень редко: по данным портала Asienspiegel.ch, в 2018 году в стране находилось не более 8 тыс. таких специалистов – не более 2%.

Оппозиция в парламенте пыталась препятствовать принятию закона: по мнению депутатов, документ был составлен недостаточно подробно, в нем неясно прописаны условия для жизни и работы иностранцев.

Также парламентарии напомнили, что участники производственных стажировок в Японии нередко становятся жертвами эксплуатации со стороны недобросовестных работодателей, которые используют их в качестве дешевой рабочей силы.

Критики предостерегают, что с прибытием в Японию сотен тысяч иностранных рабочих эта проблема лишь обострится.-0-

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Теги
миграция, Япония
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