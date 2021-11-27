Япония ужесточает ограничения на въезд из южноафриканских стран из-за нового штамма коронавируса

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии решило еще сильнее ужесточить въездные ограничения из южноафриканских стран, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает ТАСС.

"Наш ответ на ситуацию с новым штаммом - это запрет на въезд для граждан девяти южноафриканских стран", - отметил Фумио Кисида. Речь о Южно-Африканской Республике, Эсватини, Зимбабве, Намибии, Ботсване, Лесото, Мозамбике, Малави и Замбии. Он пояснил, что граждане Японии и иностранцы с долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие из этих стран, должны пройти 10-дневный карантин в специальных отелях.

Ограничения на авиасообщение с ЮАР и соседними с ней странами ввели Евросоюз, Великобритания и Сингапур.

Первый человек, инфицированный новым штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Сейчас большинство инфицированных этим вариантом коронавируса (77 человек) находятся на территории ЮАР. Исследования штамма B.1.1.529 пока на ранних стадиях, но уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже полностью вакцинированных.-0-