Япония ужесточает ограничения на въезд из-за омикрон-штамма коронавируса

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии приостановили действие выданных недавно виз. Такое ужесточение въездных ограничений вводится из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.

С 8 ноября Япония смягчила въездные ограничения для иностранных бизнесменов, студентов и технических стажеров. В стране возобновили процесс оформления новых виз. Однако уже 30 ноября власти отменили эти послабления из-за угрозы распространения омикрон-штамма. По данным Kyodo, с 2 декабря действие всех выданных в этот промежуток времени новых виз было приостановлено на месяц.

Сейчас в страну могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в ней и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. В исключительных случаях въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев.-0-