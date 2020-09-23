Япония в октябре частично откроет въезд для иностранцев

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Япония в начале октября намерена частично снять ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, введенные из-за пандемии коронавируса, однако туристов послабления не коснутся. Об этом говорится в газете Asahi, сообщает ТАСС.

По сведениям издания, речь идет в основном о среднесрочном и долгосрочном пребывании в медицинских, образовательных и деловых целях. Также под снятие ограничений попадет сфера культурной деятельности. В день в Японию по перечисленным причинам смогут въезжать порядка 1 тыс. человек из всех стран мира. Им необходимо иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный перед полетом, а по приезде придется пройти двухнедельный карантин.

Также с октября Япония планирует снять все ограничения, касающиеся пересечения границ иностранными студентами. Как отмечает Asahi, власти страны намерены и дальше расширять возможности для въезда, за исключением туристических поездок. Так, в ноябре международные аэропорты Японии в крупных городах, включая Токио, Осаку, Фукуоку, Нагою и Саппоро, смогут принимать в день до 20 тыс. человек.

До настоящего времени правительство Японии изучало возможность смягчения ограничений на въезд иностранных граждан из 16 стран азиатско-тихоокеанского региона, где сложилась стабильная обстановка с распространением инфекции. В первую очередь это касается бизнес-делегаций, деловых поездок и людей, имеющих разрешение на постоянное проживание. Из этого списка послабления уже получили граждане Вьетнама, Таиланда, Малайзии, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы и Сингапура. Также переговоры ведутся с Китаем, Южной Кореей, Австралией, Новой Зеландией и некоторыми другими странами.

Из-за пандемии Япония запретила въезд для граждан почти 160 стран, включая США, государства ЕС и Юго-Восточной Азии, Китай, Южную Корею, Россию, Беларусь, Украину.-0-