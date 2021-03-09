Япония в преддверии Олимпиады введет лимит на число въезжающих в страну

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии планируют установить лимит на число въезжающих в страну в преддверии Олимпийских игр 2021 года. Об этом сообщает газета Nikkei.

Отмечается, что лимит составит около 2 тыс. человек в сутки. Новые меры должны будут вступить в силу после отмены режима чрезвычайной ситуации, который действует в столичном регионе Японии до 21 марта. Регулировать число въезжающих в страну планируется в том числе за счет корректировки количества мест на рейсах, направляющихся в Японию.

В декабре 2020 года в Японию за сутки въезжали порядка 4 тыс. человек. После введения режима ЧС в январе 2021 года эта цифра сократилась до 2,6 тыс. человек, а в феврале она упала до 1,2 тыс.

Правительство Японии планирует постепенно ослаблять ограничения на въезд для спортсменов, тренеров и прочих людей, имеющих отношение к организации Олимпийских игр. В первую очередь это связано с началом проведения спортивных соревнований в преддверии Олимпиады, которые начнут проходить уже с апреля.

В Японии действует запрет на выдачу новых виз гражданам всех стран и регионов мира в связи с обнаружением в Великобритании нового штамма коронавируса. Первоначально эта мера должна была действовать до конца января, однако затем ее продлили наряду с режимом ЧС. Он действует до 21 марта в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба.

В настоящее время в страну могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие здесь и имеющие долгосрочные визы. При пересечении границы им необходимо иметь документ о наличии отрицательного теста на COVID-19, сданного в течение 72 часов перед прибытием. Еще один тест необходимо пройти в аэропорту после прилета. Приехавшие из-за границы обязаны пройти 14-дневный карантин.-0-