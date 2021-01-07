Япония введет режим ЧС в столичном регионе из-за быстрого распространения COVID-19

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса. Об этом сегодня доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура, сообщает ТАСС.
"В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе", - сказал Ясутоси Нисимура.
Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 4 января заявил, что правительство изучит вариант объявления режима ЧС из-за усугубления ситуации с коронавирусом в зоне Большого Токио.
Обстановка в Японии стала ухудшаться с начала ноября, в декабре рекорды суточного прироста числа заразившихся и умерших регулярно обновлялись. Показатель заболеваемости вновь достиг максимума 6 января - свыше 6 тыс. случаев. Общее количество случаев инфицирования в стране с начала пандемии превысило 260 тыс., зафиксировано более 3,8 тыс. летальных исходов.-0-