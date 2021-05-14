Япония ввела режим ЧП в трех префектурах из-за COVID-19

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Японии ввели режим чрезвычайного положения в связи с COVID-19 в префектурах Хоккайдо, Окаяма и Хиросима в связи с распространением коронавируса, сообщает информационное агентство Kyodo News.

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга на заседании рабочей группы заявил, что с 16 по 31 мая Хоккайдо, Окаяма и Хиросима будут находиться под более жесткими ограничениями. В районах, где действует чрезвычайное положение, рестораны будут закрываться в 20.00. Они также должны воздерживаться от подачи алкоголя и предложения караоке-услуг. Посещаемость концертов и спортивных мероприятий будет ограничена до 5 тыс. человек или 50% от вместимости площадок.

Ранее было объявлено чрезвычайное положение до 31 мая в Токио, Осаке, Киото, Хиого, Айти и Фукуока.

В то же время Ёсихидэ Суга отметил, что Олимпийские игры по-прежнему можно будет безопасно проводить. "Мы обеспечим принятие надлежащих мер защиты от вируса для спортсменов и персонала, чтобы они могли участвовать, чтобы им не пришлось беспокоиться", - сказал он.

В последние недели по всей стране растет число случаев заражения коронавирусом. Также растет количество сообщений о смерти пациентов с COVID-19 дома, поскольку становится все труднее найти доступные больничные койки. Распространение более заразных штаммов коронавируса и медленное внедрение вакцинации усугубили ситуацию.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Японии - 673 403. Число летальных исходов составило 11 327.-0-