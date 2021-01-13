Япония запретила въезд в страну всем иностранцам

13 января, Минск /корр. БЕЛТА/. Власти Японии решили до 7 февраля приостановить въезд всех иностранцев из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции по миру, сообщает телерадиокомпания NHK.

Япония еще в декабре из-за обнаруженного в Великобритании и других странах особо заразного штамма коронавируса запретила въезд на свою территорию всех иностранных граждан, за исключением бизнесменов из 11 стран и регионов Азии.

Теперь же въезд закрыт и для них. Отмечается, что основанием для въезда в страну могут быть только похороны близкого родственника или же рождение ребенка.

В Японии с 7 января сроком на один месяц был введен режим ЧС в Токио и трех префектурах Канагава, Сайтама и Тиба. 12 января режим ЧС был расширен еще на 7 префектур в разных регионах страны, где проживают порядка 73 млн человек.

По данным на 13 января, в Японии общее число случаев заражения коронавирусом превысило 300 тыс., умерли более 4 тыс. человек.-0-